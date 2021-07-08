Защитника Бабарико Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов

Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов исключила адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского из коллегии, сообщил Лаевский в своем телеграм-канале.

«Дисциплинарная комиссия МГКА приняла решение исключить меня из коллегии адвокатов. За просьбу об оправдании людей», — написал Лаевский.

Ранее МГКА возбудила дисциплинарное производство в отношении Лаевского. Сам адвокат писал, что поводом для его возбуждения стало то, что он просил оправдать других обвиняемых по делу Бабарико.

«Выступая в судебных прениях, я попросил оправдать людей, чье вынужденное согласие с обвинением используется для незаконного уголовного преследования Виктора Бабарико. Я возразил против позиций этих обвиняемых, указал на наличие у них мотивов для самооговора, обосновал отсутствие преступления в действиях этих обвиняемых и попросил их оправдать (а их защитники с этим не согласны)», — писал адвокат.



По его словам, такие действия расценили как «высказывания в отношении обвинения других лиц, противоречащими их позиции и позиции их защитников».

«А мои аргументы о невиновности тех обвиняемых и оспаривание доводов, озвученных их защитниками, расценили как "оценку позиции и работы других адвокатов в присутствии их клиентов"», — добавлял Лаевский.

24 марта стало известно, что совет коллегии адвокатов начал дисциплинарное производство в отношении адвоката Дмитрия Лаевского за пост в фейсбуке. Позже адвокату объявили выговор.

«[Поводом] стал пост в фейсбуке по теме моего несогласия с проектом изменений в законодательство об адвокатуре», — сказал тогда защитник Бабарико.