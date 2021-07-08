Журналиста «Першага Рэгiёну» оштрафовали на 580 рублей за фото героя материала в рубашке «со вставками левосторонней свастики»
Журналиста «Першага Рэгiёну» оштрафовали на 580 рублей за фото героя материала в рубашке «со вставками левосторонней свастики»
8 июля 2021, 17:21
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Редактора новостей сайта «Першага рэгіена» Олега Супрунюка оштрафовали на 20 базовых величин (580 рублей) по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП) за фотографию героя материалана рубашке которого был орнамент «со вставками левосторонней свастики», сообщает пресс-служба МВД.

6 июля в Бресте Супрунюка задержали силовики. Позже стало известно, что журналисту вменяют распространение экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

25 июня суд Ганцевичского района признал экстремистским «изображение красно-белого орнамента со вставками левосторонней свастики красного цвета», на фотографии, иллюстрирующей один из материалов Супрунюка. Ссылка на материал включена в список экстремистских материалов Мининформа.

     
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