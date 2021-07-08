Перестал открываться сайт Zerkalo.io, о запуске которого сотрудники TUT.by объявили утром

Сайт издания Zerkalo.io, основанного сотрудниками TUT.by, больше не открывается в Беларуси, сообщают корреспонденты «Медиазоны». Об этом же пишет «Еврорадио».

При попытке зайти на сайт корреспондент «Медиазоны» наткнулся на сообщение, согласно которому «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь».

Утром 8 июля команда TUT.by объявила о запуске нового медиа — Zerkalo.io. Редакция уточняла, что соцсети TUT.by станут соцсетями Zerkalo.io.

«Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.by сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем», — писало Zerkalo.io.