После 30‑суточного ареста не вышел на свободу экс‑прокурор Евгений Бабак; он стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший помощник прокурора Первомайского района Минска Евгений Бабак стал подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает «Наша Ніва».

Как уточняет издание, про это маме Бабака сообщил следователь.

Бабака арестовали 11 июня на 15 суток за «пикетирование через размещение на балконе бчб-флага» (статья 24.23 КоАП).

На суде он сказал, что нашел бчб-флаг 6 октября, а 10 июня решил вывесить его в знак протеста против насилия. Судья Татьяна Мотыль признала Бабака виновным.

Экс-прокурора задержали утром 10 июня. Как рассказали родственники Бабака, он болел коронавирусом и оставался дома, когда с ним пропала связь. Его брат, приехавший проведать экс-прокурора, обнаружил сломанные двери и разгромленную квартиру.

Позже в МВД сообщили, что Бабака задержали сотрудники милиции: «Гражданин не исчез, он задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса. Известно, что задержанный в том числе активно распространял информацию из экстремистских телеграм-каналов. Устанавливаются иные подробности противоправной деятельности Бабака».

25 июня стало известно, что Бабак получил еще 15 суток. Как сообщал TUT.by, сокамерники экс-следователя рассказали, что новый протокол на него составили за информацию, которая была в его телефоне. По их словам, это был или репост или комментарий, или сохраненная картинка.

Об увольнении из прокуратуры Бабак сообщал «Нашай Нiве» еще 21 августа 2020 года: «Решение уйти из прокуратуры спело давно. Катализатором решения стали события 9-12 августа».