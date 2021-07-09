Суд признал экстремистским телеграм‑канал издания Hrodna.life, пишет Беларуская ассоциация журналистов.

Как сообщало Hrodna.life 6 июля, признать телеграм-канал экстремистским попросила прокуратура Гродно.

По мнению прокуратуры, в телеграм-канале издания были опубликованы сообщения, «направленные на разжигание иной социальной вражды или розни», которые при этом «содержат выражения, имеющие своей целью возбуждение решимости применить насилие к определенной социальной группе людей», а также направлены еще и на «формирование мотивов ненависти к людям по признаку определенной профессии и рода занятий». Конкретных ссылок на публикации материалов или посты с признаками разжигания розни или вражды в письме не приводится, сообщало Hrodna.life.

19 марта в Ленинском районном суде Гродно главного редактора издания Hrodna.life Алексея Шоту оштрафовали на 400 базовых величин как представителя редакции и на 25 базовых как физлицо за распространение информации, включенной в список экстремистских материалов (часть 2 статья 17.11 КоАП).

30 мая Шоту задержали и составили протокол за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), а в квартире силовики провели осмотр и изъяли один ноутбук, один телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. После этого Шоту отпустили.

1 июня редакторку спецпроектов издания Ирину Новик также задержали, а 3 июня ее оштрафовали по статье о распространении экстремистских материалов на 25 базовых величин.

18 июня суд оштрафовал ООО «Гродно Лайф Медиа» как владельца сайта Hrodna.life на 500 базовых величин за «распространение экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

Фото с логотипом телеграм-канала, признанного экстремистским, по утверждению редакции, удалили через несколько часов после публикации. Главный редактор Hrodna.life вину не признал. Он сказал, что фото опубликовали из-за технической ошибки — логотип был блеклый и почти незаметный. Также, по его словам, умысла в размещении фотографии не было.