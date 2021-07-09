Спортивному журналисту Александру Ивулину предъявили обвинение по статье о грубом нарушении порядка

Журналисту Tribuna Александру Ивулину предъявили обвинение по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает издание.

Журналисту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

4 июня суд Фрунзенского района арестовал Ивулина на 30 суток по статье о повторном незаконном пикетировании (часть 3 статьи 24.23 КоАП).

Его коллегу по Youtube-каналу «ЧестнОК» Ярослава Писаренко суд арестовал на 15 суток по части 1 статьи 24.23 КоАП.

Ивулина и Писаренко задержали 3 июня. В их квартире силовики провели обыск, а позже увезли журналистов в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что они находятся в изоляторе на Окрестина.

Александр Ивулин — спортивный журналист издания Tribuna, автор проекта «ЧестнОК» и футболист клуба «Крумкачы». 30 декабря его оштрафовали на 810 рублей по той же статье 23.34 КоАП.

Обновлено в 19:20. Добавлена информация о мере пресечения.