Спортивному журналисту Александру Ивулину предъявили обвинение по статье о грубом нарушении порядка

Журналисту Tribuna Александру Ивулину предъявили обвинение по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает издание.
Журналисту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
4 июня суд Фрунзенского района арестовал Ивулина на 30 суток по статье о повторном незаконном пикетировании (часть 3 статьи 24.23 КоАП).
Его коллегу по Youtube-каналу «ЧестнОК» Ярослава Писаренко суд арестовал на 15 суток по части 1 статьи 24.23 КоАП.
Ивулина и Писаренко задержали 3 июня. В их квартире силовики провели обыск, а позже увезли журналистов в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что они находятся в изоляторе на Окрестина.
Александр Ивулин — спортивный журналист издания Tribuna, автор проекта «ЧестнОК» и футболист клуба «Крумкачы». 30 декабря его оштрафовали на 810 рублей по той же статье 23.34 КоАП.
Обновлено в 19:20. Добавлена информация о мере пресечения.
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