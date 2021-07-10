Журналистка «Белапан» Татьяна Коровенкова уехала из Беларуси

Журналистка агентства «Белапан» Татьяна Коровенкова покинула Беларусь, сообщила она в посте для друзей в фейсбуке. Она подтвердила эту информацию «Медиазоне» и разрешила сослаться на свой пост.

«Со вчерашнего дня я не в Беларуси. Это тяжелое решение, которое я надеялась никогда не придется принимать и которое всячески отвергала, мы с редакцией в итоге приняли буквально за несколько минут. На сборы понадобилось еще два часа», — рассказала журналистка.

По словам Коровенковой, ее «разрывает от совершенно противоположных чувств и бесконечных вопросов», среди которых: «стал ли отъезд проявлением слабости или благоразумия?».

«Может, предупреждение мы переоценили, а на самом деле все бы обошлось и могла продолжать работать дома? Ощущение безопасности, когда, просыпаясь утром, понимаешь, что можно не вздрагивать от любого звука за входной дверью, перекрывается страхом за оставшихся коллег и родных. Уверенность, что весь этот ад в Беларуси не продлится долго, сменяется напоминанием о том, что многие до меня уезжали лишь на пару месяцев, а в итоге годами не могут вернуться домой. И так по кругу бесконечно», — пишет Коровенкова.

Журналистка выразила благодарность «всем, кто помог и продолжает помогать в этой ситуации, кто поддерживает и не дает свалиться в отчаяние и сожаления» и добавила: «Продолжаем работать».

Массовые обыски и задержания журналистов

Утром 8 июля в офис редакции издания «Наша Нiва» пришли силовики. Главного редактора Егора Мартиновича, а также еще нескольких сотрудников издания «Наша Ніва» подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Массовые обыски и задержания журналистов прошли по всей стране.

Татьяна Коровенкова — одна из журналисток, присутствовавших на брифинге Министерства иностранных дел, на котором выступал в том числе бывший редактор Nexta Роман Протасевич, задержанный после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

В день брифинга Коровенкова сказала, что не верит ничему из сказанного Протасевичем.

«Мне сложно представить, Роман, что вам пришлось пережить в последние недели. Я искренне вам сочувствую. И вам, я думаю, так же искренне сочувствуют многие люди в Беларуси и очень многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю», — сказала она.