Родственникам Витольда Ашурка, который умер в шкловской колонии, вернули его вещи; среди них нет дневника, который он вел

Родственникам умершего в шкловской колонии № 17 Витольда Ашурка вернули его личные вещи. Среди них нет его дневника, сообщают Naviny.by со ссылкой на «Белапан».

«Возможно, дневник остался в "карантине" шкловской колонии», — предположил брат Витольда Андрей. Он написал по этому поводу жалобу.

Кроме вещей, среди которых были Библия на беларуском языке, учебник английского языка, часы, родственникам передали «сотни писем, которые он, по всем приметам, не читал», написано в посте на странице памяти Ашурка в фейсбуке.

18 января активиста осудили на 5 лет колонии за участие в протестах. Его признали виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и угрозе насилия над милиционером (статье 364 УК). Суд проходил в закрытом режиме.

21 мая стало известно, что Ашурок умер в колонии. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

«Уголовного дела пока нет, еще не готовы экспертизы. Материалов проверки собралось на целый том. Но конкретики особенной пока нет», — сказал Андрей Ашурок.

Региональный координатор движения «За свободу», член Сойма партии БНФ, Витольд Ашурок активно участвовал в общественной и политической деятельности в Лиде: протестовал против загрязнения окружающей среды, ставил кресты повстанцам Калиновского, проводил акции против интеграции с Россией.