Депутат Гайдукевич рассказал, что неизвестные закинули бутылки с коктейлями Молотова в дом его детей
Депутат Гайдукевич рассказал, что неизвестные закинули бутылки с коктейлями Молотова в дом его детей
11 июля 2021, 17:45
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Прошлой ночью неизвестные закинули две бутылки с зажигательной смесью в дом, где живут дети депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича. Он рассказал об этом на своей странице в фейсбуке.

По словам Гайдукевича, в дом закинули две бутылки, одна из них взорвалась.

«По счастливой случайности никто не пострадал! Убежден, мы найдем виновных. Вот такую демократию нам готовят», — написал депутат.

В разговоре с Беларуским союзом журналистов он уточнил, что в дом кинули три бутылки.

     
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