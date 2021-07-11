Депутат Гайдукевич рассказал, что неизвестные закинули бутылки с коктейлями Молотова в дом его детей

Прошлой ночью неизвестные закинули две бутылки с зажигательной смесью в дом, где живут дети депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича. Он рассказал об этом на своей странице в фейсбуке.

По словам Гайдукевича, в дом закинули две бутылки, одна из них взорвалась.

«По счастливой случайности никто не пострадал! Убежден, мы найдем виновных. Вот такую демократию нам готовят», — написал депутат.

В разговоре с Беларуским союзом журналистов он уточнил, что в дом кинули три бутылки.