Виктора Бабарико этапировали в новополоцкую ИК‑1

Бывшего главу «Белгазпромбанка» и политика Виктора Бабарико этапировали в ИК-1 Новополоцка, пишет телеграм-канал его штаба со ссылкой на защитников экс-банкира.

6 июля Верховный суд на выездном заседании в здании суда Московского района Минска приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима.

Украл (почти) все дивиденды. В чем обвиняют Виктора Бабарико — политика, который официально так и не стал кандидатом в президенты

Суд признал политика виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.

Кроме того, экс-банкиру присудили штраф в размере 5 000 базовых величин и постановили взыскать с него «доход, полученный преступным путем» в размере 47 711 691,23 рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности на 5 лет.