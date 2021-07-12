В Бресте суд вынес приговор 4‑й группе обвиняемых в «массовых беспорядках»

Суд Ленинского района Бреста вынес приговор четвертой группе обвиняемых по делу о массовых беспорядках 10 августа (часть 2 статьи 293 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Святослава Герасимука и Валерия Мельничука суд приговорил к 4,5 годам колонии усиленного режима, Марека Сирадзе и Вячеслава Трофимука к 4 годам колонии усиленного режима,️ Давида Збаранского и Андрея Тарасовца к 3 годам колонии. Несовершеннолетних Ивана Патейчука и Максима Имховика приговорили к 3 годам воспитательной колонии.

Дело Марка Антонова, Евгения Пекача Александра Тимофеева вынесено в отдельное производство из-за их болезни. Олег Юров не был заключен под стражу — его объвили в розыск.

Согласно версии следствия, 10 августа во время акции протеста на центральных улицах Бреста обвиняемые «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы». Они нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами, различными предметами. Молодые люди, по версии обвинения, наносили удары милиционерам — досками, палками, урнами, фрагментами скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылками, камнями, металлическими болтами, емкостями с краской, пиротехническими изделиями. Кроме этого, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции и гражданским.

Потерпевшими в результате беспорядков признали 19 милиционеров.

Общая сумма причиненного ущерба, пишет «Вясна», оценивается в 24 тысячи рублей: повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья.

10 марта суд Московского района Бреста вынес приговоры девяти обвиняемым по делу о массовых беспорядках 10 августа. Двух несовершеннолетних приговорили к 3 годам воспитательной колонии, троих фигурантов — к 4,5 годам колонии усиленного режима, еще троих — к 4 годам колонии усиленного режима, еще одного — к 3,5 годам колонии усиленного режима.

21 мая суд вынес приговор второй группе обвиняемых.

Брестчанину Даниилу Бондаруку дали 5 лет колонии усиленного режима. Его, помимо массовых беспорядков, обвиняли в хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК). Марка Солоникова приговорили к 4,5 годам колонии усиленного режима, Дениса Марусевича, Владимира Рубашевского, Виктора Пантелеева, Вячеслава Костючика, Максима Зиневича, Михаила Калишука — к 4 годам колонии усиленного режима, Виталию Бондаренко — к 4 годам колонии общего режима, Андрея Грищука и Симона Концевича — к 3,5 годам колонии усиленного режима.

Двое несовершеннолетних получили 3 года воспитательной колонии.

Суд на третьей группой еще продолжается.