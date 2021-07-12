СК наложил арест на беларуский счет продюсера Маргариты Левчук

Следственный комитет наложил арест на беларуский банковский счет продюсера Маргариты Левчук и исполнительного директора Беларуской рады культуры Александра Чеховского, пишет телеграм-канал Рады BУ_сulture.

— Я узнал об этом от консультанта своего банка, когда спросил, почему моя беларуская карта была внезапно заблокирована. Ни своего статуса, ни других подробностей я не знаю, — говорит Чеховский.

Музыкальный и театральный продюсер Чеховский занимается организацией фестивалей и концертов. С оперной певицей Маргаритой Левчук он работает с 2012 года.

15 июня Генпрокуратура возбудила против Левчук уголовное дело о надругательстве над госфлагом. Фамилию фигурантки в пресс-релизе не называют, но о том, что дело возбудили против Левчук, сообщила сама певица на странице в фейсбуке.