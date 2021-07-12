Onliner отключил комментарии под новостями из‑за «возможных уголовных статей»

Сайт издания Onliner отключает комментарии под новостями из-за «возможных уголовных статей» и ужесточения ответственности за «публикацию "незаконного контента"», сообщает издание.

«В последнее время в Беларуси был принят ряд законов, которые максимально ужесточают ответственность за публикацию «незаконного» контента. При этом границы между "законным" и "экстремистским" мнением зачастую сложно определить даже профессиональному юристу. К сожалению, теперь мы не можем гарантировать безопасность тех, кто высказывается под новостями. Особенно на эмоциях. А повестка такая, что по-другому, бывает, и не получается», — пишет Onliner.

Издание уточняет, что «речь идет о возможных уголовных статьях», а также о безопасности журналистов самого издания. При этом раздел «Форум» продолжит работать.