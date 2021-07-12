Журналиста Дмитрия Лупача подозревают в разжигании розни из‑за видео пользователя Zmagar BNR

Журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача, задержанного 8 июля в санатории «Плисса», подозревают в разжигании социальной розни (часть 1 статьи 130 УК), пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Журналиста выпустили из изолятора временного содержания Глубокского РОВД после трех суток с момента задержания. Как пишет БАЖ, Лупач проходит подозреваемым по делу о ролике в телеграм-канале «Глубокое для жизни», в котором «содержатся высказывания, которые призывают к насильственным действиям в адрес силовиков». Видеоролик разместил пользователь с ником Zmagar BNR.

Массовые обыски и задержания журналистов

После задержания у журналиста изъяли мобильный телефон, а в его квартире провели обыск.

8 июля силовики увезли Лупача из санатория «Плисса», где он отдыхал. Его жена сообщала, что перед этим силовики приезжали к журналисту домой.