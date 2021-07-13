Минюст начал проверку общественного объединения «Говори правду»

Министерство юстиции начало внеплановую проверку общественного объединения «Говори правду», пишет организация в своем твиттере.

Как указано в посте, в рамках проверки ведомство запросило «сотни документов».

Один из сопредседателей «Говори правду» — кандидат в президенты на выборах 2020 года Андрей Дмитриев. Еще один сопредседатель организации Татьяна Короткевич участвовала в президентских выборах в 2015 году.