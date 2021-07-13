ОНТ рассказал о «внедрении» сотрудников КГБ в чат, участников которого позже обвинили в терроризме и покушении на Азаренка

ОНТ показал фильм «20 ТЕРРОР 21» про участников чата «Отряды гражданской самообороны Беларуси», которых обвинили в терроризме и покушении на сотрудника СТВ Григория Азаренка. «Медиазона» приводит главные тезисы, которые прозвучали в эфире телеканала.

— Спецоперация КГБ по внедрению в чат ОГСБ началась 16 апреля.

— Во главе чата стоит пользователь с ником «Дис». Это гражданин Германии Денис Хофман.

— Администрировал чат человек с ником «Злой Бэтц». Это Егор Дудников, которого задержали 5 мая. В фильме показали и самого Дудникова. Он сказал, что «сотрудничает со следствием».

— «Дис» искал людей «под исполнение». Сначала проверял человека на более простом задании, к примеру, просил расклеить листовки, потом давал «более сложные».

— Один из завербованных агентов КГБ рассказал «Дису», что является членом страйкбольной команды. Впоследствии сотрудник скидывал главе ОГСБ постановочные ролики тренировок, которые проводила его команда, а тот их постил в чате. Одним из членов команды «радикалов» был сотрудник ОНТ Игорь Тур, который для этого «прошел ускоренный курс обучения».

— В эфире показали аудиозапись, на которой слышен женский голос. Женщину представляют как Наталью Матвееву, в чате она под ником «Октавиа». На записи она говорит, что хочет устроить «диверсию»: сжечь лесозаготовительную технику и «выложить видео, что это сделало ОГСБ».

— Перед операцией по сжиганию техники «Октавиа» встретилась с внедренным в ОГСБ сотрудником в Минске в «Парке камней». Сотрудник отвез Матвееву в район «Смиловичи, Червень, Березино», в котором был запланирован поджог техники.

— Матвееву задержали сотрудники КГБ до поджога. У нее нашли коктейли Молотова.

— Сотрудники КГБ провели «контролируемый поджог» автомобиля вместо Матвеевой и отправили постановочное видео «Дису». Тот «купился» и запостил видео в чате ОГСБ, но удалил его до выхода фильма ОНТ.

— В эфире показали голосовое сообщение «Диса», который сказал, что «надо установить взрывчатку на одну вышку — объект Российской Федерации». Он сказал, что из-за взрыва «ляжет радиосвязь с подводными лодками». Спецслужбы об этом узнали от своего человека, с которым связывался «Дис», и вычислили объект — узел связи военно-морского флота России.

— Оружие и тепловизор для операции доставили из Украины в приграничную зону. Их забрал участник чата ОГСБ Алексей Глотов.

— Сотрудники КГБ помешали операции и обезвредили взрывные устройства, которые заложили у вышки Глотов и еще один участник чата ОГСБ Вадим Гулевич. Обоих впоследствии задержали сотрудники КГБ. У Глотова с собой был пистолет, который он должен был передать другому участнику чата для нападения на сотрудника СТВ Григория Азаренка. По плану «Диса», Азаренку планировали отрезать язык. О покушении, по словам «Диса», не знал никто, кроме Ольги Карач, которой он доверяет.

— С этим заданием «Дис» вышел на участника чата, который оказался сотрудником КГБ под прикрытием. Для выполнения операции «Дис» предложил помощь еще одного человека. Это лидчанин Дмитрий Сосновский, владелец чата «Гидра», участник чата ОГСБ. За операцию «Дис» пообещал 10 000 долларов, часть из них должно было пойти на электрошокеры, чтобы «вырубить Азаренка», и покупку «левой машины».

— Перед покушением Азаренок знал «минимум деталей»: «два отморозка к нему подойдут и попытаются спровоцировать». О том, что на него будут нападать, ведущему не было известно.

— В момент нападения первым к Азаренку подошел сотрудник КГБ — Азаренок не знал, что это силовик под прикрытием. В этот момент другие сотрудники задержали Сосновского.