Минюст начал проверку «Союза беларуских писателей»

Министерство юстиции начало проверку «Союза беларуских писателей» (СБП), сообщает сайт организации.

В письме, которое получил СБП, Минюст запрашивает документы организации с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 «по 27 пунктам, связанным с деятельностью организации».

«Союз беларуских писателей» был основан в 1933 году. В 2005 часть членов организации отделилась и создала «Союз писателей Беларуси» «по причине несогласия с деятельностью руководства СБП, не признававшего законно избранную власть».