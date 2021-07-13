Волонтеров фонда «Страна для жизни» обвиняют в финансировании экстремистского формирования

Волонтерам фонда «Страна для жизни» Марине Дубровской, Антону Сташевскому, Юлии Сырых и Татьяне Островской предъявили обвинение в финансировании деятельности экстремистского формирования (статья 361-2 УК), сообщает «Вясна».

Четверых волонтеров поместили под стражу в СИЗО-1 на Володарского в Минске как минимум на два месяца. «Вясна» со ссылкой на фонд пишет, что волонтеры «формировали передачи для политзаключенных и никаких денежных средств не собирали».

Волонтеров задержали 9 июля в Минске. По информации «Вясны», дома у Сташевского силовики провели обыск, а его самого отправили в изолятор на Окрестина. Правозащитный центр утверждает, что обыск прошел в доме, где волонтеры формировали продуктовые передачи для задержанных и находящихся под стражей. Обстоятельства задержания других волонтеров неизвестны.