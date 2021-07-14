Председательница дисциплинарной комиссии БРКА: всем, кто исключён из коллегии адвокатов, следует обижаться исключительно на себя

Председательница Белорусской республиканской коллегии адвокатов Татьяна Ткаченок написала, что комментарии защитников, лишившихся права работать адвокатом, не соответствуют действительности, а им самим «следует обижаться исключительно на себя». Текст заявления Ткаченок опубликован на сайте БРКА.

Как отмечает председательница, с начала 2021 года пять адвокатов исключили из адвокатского сообщества по решению дисциплинарных комиссий за различные нарушения.

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«Было и есть немало обид с их стороны. Своё отношение к применённым к ним дисциплинарным взысканиям отдельные — уже бывшие — адвокаты высказывали публично, в том числе в социальных сетях и других интернет-ресурсах. Их комментарии не соответствовали действительности: искажалась позиция дисциплинарной комиссии либо ситуация преподносилась необъективно в целом», — пишет Ткаченок.

По словам председательницы, «любое решение дисциплинарной комиссии основано на защите интересов каждого адвоката и адвокатского сообщества в целом».

«В этой связи каждому решению об исключении предшествовали беседы с адвокатом заведующего юридической консультацией, председателя территориальной коллегии. Как правило, нарушители в разговорах понимали и признавали свои ошибки, обещали исправиться, но уже на следующий день продолжали нарушать Правила профессиональной этики», — добавляет она.

Решение об исключении адвоката, по словам Ткаченок, принималось только тогда, когда «становилось ясно, что ожидать от него прекращения нарушений Правил профессиональной этики не приходится».

«Поэтому всем, кто исключён из коллегии адвокатов, следует обижаться исключительно на себя. Необходимо понять, что, игнорируя законодательство и пренебрегая правилами сообщества, к которому вы относитесь, осуществлять профессиональную деятельность невозможно», — написала председательница.

За полгода в Беларуси лишили права работать адвокатом нескольких защитников — среди них Андрей Мочалов, защищавший в суде журналистку TUT.by Катерину Борисевич, адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский и защитник россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский.