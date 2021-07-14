Минюст прекратил действие лицензии адвоката Антона Гашинского

Квалификационная комиссия Министерства юстиции прекратила действие лицензии адвоката Антона Гашинского из-за «систематического нарушения требований и условий осуществления адвокатской деятельности», рассказал адвокат «Медиазоне».

«Первое — письмо от Виталия Шклярова его маме которая больна онкологией. Не успел передать. Остальное — описки в документах, выявленные при проверке», — рассказал адвокат.

Гашинский работал адвокатом с 2004 года. Он защищал политолога Виталия Шклярова, медиаменеджера Андрея Александрова и гражданку России Софью Сапегу. Занимался делом PandaDoc.