Эксперта Татьяну Кузину обвиняют в заговоре и призывах к причинению вреда национальной безопасности

Эксперта Татьяну Кузину обвиняют по статье о заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК) и в призывах к причинению вреда национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК), пишет Zerkalo.io.

Кузину задержали 28 июня в минском аэропорту, когда она собиралась лететь в Тбилиси.

Татьяна Кузина известна как соучредитель школы молодых менеджеров государственного управления аналитического центра SYMPA и эксперт исследовательского проекта bipart.