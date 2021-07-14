МИД Литвы попросил Турцию уменьшить количество рейсов в Беларусь из‑за потока мигрантов на литовской границе

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Турцию сократить количество рейсов в Беларусь, выявлять и проверять незаконно следующих оттуда мигрантов и преграждать их маршруты, пишет Delfi.

«Я привез из Литвы несколько конкретных продолжений, пользуясь которыми мы могли бы идентифицировать людей, которые через Турцию попадают нелегально на территорию Литвы. Для этого, возможно, потребуются должностные лица, ответственные за миграцию, которые бы могли работать вместе в Турции или в Литве, помогая идентифицировать людей», — сказал Ландсбергис на пресс-конференции в Анкаре.

По словам министра, Литва обсудила с Турцией возможность сокращения числа рейсов в Беларусь.

«Возможно, вместе с Турцией расследовать весь путь, как и каким образом мигранты с помощью Беларуси попадают из тех государств, где они начали свою поездку, и каким образом оказываются в Литве», — добавил он.

По словам Ландсбергиса, Анкара настроена на сотрудничество с Литвой в этом вопросе.

«Общий подход — позитивный и положительный. Турция не хочет стать инструментом Лукашенко в организованной цепи нелегальной миграции», – пояснил министр.

В этом году пограничники Литвы задержали уже 1738 мигрантов, незаконно следовавших из Беларуси. 2 июля в связи потоком мигрантов правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации.

При этом в прошлом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали 81 такого иностранца, в 2019-м — 46, в 2018 — 104, а в 2017 — 72.