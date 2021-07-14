Несовершеннолетнего Никиту Золотарева суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы за «нападение на сотрудников СИЗО»

Суд Центрального района Гомеля приговорил несовершеннолетнего Никиту Золотарева к 1,5 годам лишения свободы за «нападение на сотрудников СИЗО» (статья 364 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». После сложения с новым приговором, общий срок заключения в воспитательной колонии составит 4,5 года.

Согласно материалам дела, Золоторев сделал подножку сотруднику СИЗО Лучкину. Когда тот поднялся, то прислонил Золотарева к стене, но подросток схватил сотрудника за волосы и шею, а также угрожал применить насилие в адрес сотрудницы Ховбок и ее близких.

Никита Золоторев признал вину, но добавил, что это было «сопротивление», а оскоробительные слова он произнес на эмоциях.

О возбуждении дела родители Золотарева узнали в марте от следователя — тот сказал им, что парень набросился на сотрудника СИЗО.

22 февраля подростка приговорили к 5 годам воспитательной колонии за участие в массовых бепорядках (статья 293 УК), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (статья 295-3 УК) и насилие в отношении милиционера (статья 364 УК).