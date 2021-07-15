Минюст вынес предупреждение БАЖ

Министерство юстиции вынесло предупреждение Общественному объединению «Белорусская ассоциация журналистов», пишет ассоциация.

В предупреждении говорится, что ОО «БАЖ» не предоставила все ранее затребованные документы, к тому же у министерства появились вопросы к договорам для юридических адресов некоторых представительств организации.

Представители БАЖ отмечают, что предупреждение было вынесено 8 июля, на конверте стоит штамп отправки 9. Но трекинг на сайте Белпочты показывает, что письмо было принято только 13 числа.

14 июля в офисах БАЖ прошел обыск. На следующий день представители организации попытались попасть в офис, но дверь оказалась опечатана.

21 июня Министерство юстиции начало мониторинг деятельности Беларуской ассоциации журналистов. Среди бумаг, которые требовал предоставить Минюст, списки участников журналистского объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний, все входящие и исходящие письма за три с половиной года, а также финансовая документация.