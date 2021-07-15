Администратор «Белых халатов» не признал себя виновным по делу о вреде нацбезопасности

Администратор телеграм-канала «Белые халаты», студент медицинского университета Владислав Мартинович не признал себя виновным по делу о вреде нацбезопасности, сообщает телеграм-канал «Правовой БГМУ».

Мартиновича задержали 19 ноября.

23 июня ему предъявили обвинение в распространении материалов, вредящих нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК).

Целью телеграм-канала «Белые халаты» Следственный комитет назвал «воздействие на сознание и волю работников здравоохранения и медицины», преподавателей и учащихся медицинских вузов. Мартинович призывал медработников к «к массовому увольнению, некачественному оказанию медицинской помощи и участию в протестах и забастовках».

По версии следствия, для достижения своих целей Мартинович «неоднократно распространял различные материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма, а также ослабление в обществе чувства патриотизма».