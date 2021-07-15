Минюст лишил лицензий еще двух адвокатов

Министерство юстиции лишило лицензий адвокатов Екатерину Желтоногу и Валерия Звягинцева, сообщает сайт ведомства.

Как поясняет Минюст, Желтоногу лишили лицензии из-за того, что ее исключили из адвокатской коллегии «за систематическое нарушение требований осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством».

Звягинцева исключили из коллегии «за совершение проступков, несовместимых со званием адвоката».