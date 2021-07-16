СК: медиаменеджер Андрей Александров обвиняется в измене государству за помощь BY_help и BYSOL

Медиаменеджер Андрей Александров обвиняется в измене государству (часть 1 статьи 356 УК) за помощь BY_help и BYSOL. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на начальника главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности Владимира Шишко.

По словам Шишко, следствие получило доказательства, что Александров помогал «иностранным организациям Linking Media (BY_help) и Stichting Belarus Solidarity Foundation (BYSOL) в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

Обвинение в измене государству Александрову предъявили 30 июня.

Ранее его обвинили по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 и 2 статьи 342 УК).

Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали 15 января как подозреваемых по делу о финансировании протестов из-за рубежа при участии фонда BY_Help.

14 января в офисе БелаПАН прошел обыск по делу Александрова — у БелаПАН есть договор о сотрудничестве с ним. Его проводил УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по Минску. Во время обыска, по словам бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, из офиса изъяли некоторые рукописные записи, документы, около десяти жестких дисков от компьютеров, два жестких диска от локального сервера и два неработающих нетбука.

Согласно сообщению МВД, Александров с 22 августа по 9 ноября оплатил 250 штрафов, а списки и деньги на оплату штрафов Александрову передавал фонд BY_Help.

«Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска — в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — рассказывал замглавы ведомства Геннадий Казакевич.

Десять правозащитных организаций Беларуси признали Александрова и Злобину политзаключенными.