Силовики на веревках через окно вломились в квартиру айтишника, «который сливал личные данные телеграм‑каналу "ЧКБ"»

ГУБОПиК и СОБР задержали айтишника, «который сливал личные данные сотрудников телеграм-каналу "Черная книга Беларуси"». Об этом сообщает телеграм-канал ГУБОП.

В видео, опубликованном ГУБОПиК, задержанный говорит, что «неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях», «занимался идентификацией сотрудников милиции, принимающих участие по охране общественного порядка во время массовых беспорядков», их личные данные «передавал в телеграм-канал "Черная Книга Беларуси", чтобы оказать на сотрудников психологическое давление».

На записи также есть кадры задержания айтишника: двое силовиков спустились с крыши на веревках к его окнам и через них зашли в квартиру.

29 апреля суд признал телеграм-канал «Черная книга Беларуси» и еще пять региональных телеграм-каналов ЧКБ экстремистскими.