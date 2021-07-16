КГБ: подписчики ОГСБ, «Буслы ляцяць», Exomon причастны к разжиганию вражды и грубому нарушению порядка

КГБ утверждает, что некоторые участники телеграм-чатов ОГСБ, «Буслы ляцяць», Exomon «и других» причастны к разжиганию вражды (статья 130 УК) и грубому нарушению порядка (статья 342 УК). Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на заместителя начальника следственного управления КГБ Константина Бычека.

По словам Бычека, у наиболее активных подписчиков этих каналов, «в отношении которых имелась оперативная информация о причастности к экстремистской деятельности», провели обыски.

«Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика», — рассказал Бычек.