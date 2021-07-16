«Наша Нiва»: в изоляторе на Окрестина задержанные журналисты издания не получили передачи

Задержанные по уголовному делу сотрудники издания «Наша Нiва» не получили передачи, переданные их родными в изолятор на Окрестина, сообщает редакция.

15 июля родственники задержанных передали им передачи, сотрудники ИВС их приняли, но, по утверждению «Нашай Нiвы», до журналистов вещи и продукты не дошли.

«Таким образом, восьмой день наши коллеги находятся в той самой одежде, в которой их задержали, несмотря на невыносимую жару. У них нет ни сменного белья, ни элементарных средств гигиены, ни дополнительной еды и воды. <…> Люди в изоляторе спят на полу либо на шконках без постельного и матраса. Все это является грубым нарушением закона и внутренних правил ИВС», — пишет редакция.

Утром 8 июля в офис редакции «Нашай Нiвы» пришли силовики. Главного редактора Егора Мартиновича, а также еще троих сотрудников издания «Наша Ніва» подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК.