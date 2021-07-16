Из изолятора на Окрестина выпустили задержанную по уголовному делу бухгалтера «Нашай Нiвы»

На свободу вышла задержанная по уголовному делу бухгалтер «Нашай Нiвы» Ольга Ракович, сообщает издание со ссылкой на родственников сотрудницы.

Другие подробности пока неизвестны.

8 июля после обысков в редакции «Нашай Нiвы» и дома у ее сотрудников подозреваемыми в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) стали главред Егор Мартинович, главбух издания Ольга Ракович, руководитель отдела рекламы Андрей Скурко и главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько. Всех четверых задержали. Все, кроме Ракович, по-прежнему находятся в ИВС.