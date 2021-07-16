СК: «ряд НГО и СМИ причастны к теневому движению финансовых средств, поступающих из‑за границы»

Следственный комитет утверждает, что «ряд НГО и СМИ причастны к теневому движению финансовых средств, поступающих, в первую очередь, из-за границы». Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на начальника главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности Владимира Шишко.

По словам Шишко, следствие также узнало о том, что руководители и работники неназванных организаций причастны к «неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси».

«Мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам», — рассказал Шишко.

Он также сказал, что обыски 14 и 15 июля были проведены для дополнительной проверки причастности НГО к незаконным действиям.

«Уже сейчас можно сказать, что имевшаяся первоначально информация о причастности ряда организаций и ее членов к незаконной деятельности нашла свое подтверждение», — сказал Шишко.