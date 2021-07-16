Обвиняемых по «делу студентов» приговорили к 2 и 2,5 годам колонии

Суд Советского района приговорил обвиняемых по «делу студентов» к срокам от 2 до 2,5 лет колонии общего режима, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Илью Трахтенберга, Татьяну Екельчик, Марию Каленик, Ксению Сыромолот, Касю Будько, Яну Оробейко, Егора Канецкого, Викторию Гранковскую, Анастасию Булыбенко, выпускницу Алану Гебремариам и преподавательнцицу БГУИР Ольгу Филатченкову приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Студенту Глебу Фицнеру дали 2 года колонии общего режима — он единственный признал вину по делу. Именно такие сроки запрашивал прокурор.

Двенадцать. Кого и за что судят по «делу студентов»

Студентов и преподавательницу обвинили в грубом нарушении порядка группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 17 и часть 1 статьи 342 УК).