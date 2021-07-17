Издательству «Беларускi Кнiгазбор» вернули технику, изъятую во время обыска. Об этом сообщил в фейсбуке директор издательства Геннадий Винярский.

«Дело "Кнiгазбора" и других издательств закрыто. Технику вернули, книги нет, потому что нет результатов экспертизы», — написал он.

13 января сотрудники ДФР приходили в офис «Кнігазбора» и домой к его директору. У издательства забрали цифровую технику и полтысячи экземпляров романа Виктора Мартиновича «Революция». Аккаунт издательства заблокировали. Винярского отпустили в тот же день под подписку о неразглашении.

15 января владельца издательства «Янушкевич» Андрея Янушкевича забрали на допрос в ДФР и отпустили в тот же день.

«Пришли четыре сотрудника ДФР в издательство "Янушкевич". Они провели осмотр и забрали компьютер и ноутбуки издательства, флешку, внешний диск. Андрея Янушкевича забрали на допрос», — рассказывал «Радыё Свабода» сотрудник издательства Сергей Макаревич.

По какому именно делу проходили обыски, неизвестно.

Счета «Беларускага Кнiгазбору», издательства «Янушкевич» и книжного магазина Knihi.by заблокировали. Их разморозили 9 июня.