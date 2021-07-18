Главреду «Нашай Нівы» через 10 суток после задержания не предъявили обвинение, а задержали по другой уголовной статье на 3 дня

Главному редактору «Нашай Нівы» Егору Мартиновичу через 10 суток после задержания не предъявили обвинение. Вместо этого его задержали по другой уголовной статье на 3 дня, пишет «Наша Ніва». По информации издания, следователь отказался говорить родственникам номер статьи.

Обыски и допросы в редакции и у сотрудников «Нашай Нiвы» проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК). За 10 дней по статье о грубом нарушении порядка Мартиновичу не было предъявлено обвинение. Он находится в статусе подозреваемого.

Утром 8 июля в офис редакции «Нашай Нiвы» пришли силовики. Кроме Егора Мартиновича задержали шеф-редактора издания Андрея Дынько, руководителя отдела рекламы Андрея Скурко и главбуха издания Ольгу Ракович. 16 июля ее выпустили из изолятора на Окрестина.