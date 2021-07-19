Участникам чата, в котором «обсуждался поджог "Табакерок"», дали от 5 до 9 лет колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».

5 лет колонии усиленного режима по статье о приготовлении к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК) получили Артем Косаковский, Дмитрий Ластовский и Дмитрий Жебуртович.

8 лет колонии усиленного режима по статьям о приготовлении к массовым беспорядкам и умышленному уничтожению имущества (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК) дали Павлу Недбайло, Ростиславу Стефановичу, Евгению Пропольскому, Александру Резнику, Сергею Плонису, Артему Мицуку и Александру Юрчику.

Юрию Белько дали 9 лет колонии усиленного режима по статьям о незаконном хранении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 295 УК), приготовлении к массовым беспорядкам и умышленному уничтожению имущества.

Пятерых обвиняемых, пишет «Вясна», задержали 29 сентября возле станции метро «Уручье», где у них была назначена встреча. Еще шестеро были задержаны в другое время.

Фигурантов обвинили в приготовлении к участию в массовых беспорядках за сообщения в телеграм-чате «радикальной направленности». По словам прокурора, обвиняемые «состояли в сообществах опозиционного и протестного характера, выражали свою готовность к открытому сопротивлению, в том числе вооруженному, с представителями правоохранительных органов».

Их также обвинили в приготовлении поджога «Табакерки». По версии следствия, пришедшие на встречу 29 сентября собирались поджечь три киоска. План поджога, утверждало обвинение, они обсуждали в телеграм-чате.

Юрия Белько обвинили и в незаконном хранении огнестрельного оружия. В его гараже во время обыска нашли два пистолета.