Минюст подал в Верховный суд иск о приостановлении деятельности «Правовой инициативы»

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о приостановлении деятельности правозащитной организации «Правовая инициатива». Об этом сообщают сами правозащитники.

Разбирательство гражданского дела по иску Минюста назначено на 30 июля.

16 июля в доме по месту регистрации председателя организации Виктории Федоровой прошел обыск по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). Председатель «Правовой инициативы» находится за пределами Беларуси с марта 2021 года.