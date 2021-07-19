Шеф‑редактора издания «Наша Нива» подозревают в неправильной уплате коммунальных услуг

Шеф-редактора издания «Наша Нива» Андрея Дынько подозревают в неправильной уплате коммунальных услуг (часть 2 статьи 216 УК), пишет телеграм-канал издания.

Суть претензий к Дынько в том, что оплата за коммунальные услуги «помещения, в котором собирались сотрудники», была по тарифам для физических лиц, а необходимо было платить по тарифам для юридических. Таким образом, «Минэнерго» был нанесен ущерб на сумму 3 500 рублей.

Главреда издания Егора Мартиновича и руководителя отдела рекламы Андрея Скурко содержат в изоляторе на Окрестина по той же статье. В каких конкретно действиях их подозревают, редакция не уточняет.

Обыски и допросы в редакции и у сотрудников «Нашай Нiвы» проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК). За 10 дней по статье о грубом нарушении порядка Мартиновичу не было предъявлено обвинение. Он находится в статусе подозреваемого.

Утром 8 июля в офис редакции «Нашай Нiвы» пришли силовики. Кроме Егора Мартиновича задержали шеф-редактора издания Андрея Дынько, руководителя отдела рекламы Андрея Скурко и главбуха издания Ольгу Ракович. 16 июля ее выпустили из изолятора на Окрестина.