Погранкомитет: беларуские пограничники задержали 26 граждан Ирака, следующих из Литвы

Беларуские пограничники задержали 3 группы из 26 граждан Ирака, следующих из Литвы, пишет пресс-служба погранкомитета.

Ведомство утверждает, что мигранты прибыли в Беларусь из литовского лагеря для беженцев. По их словам, пограничники Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе беларуских пограничников за помощь в нарушении границы.

«Задержанных не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтеки на различных частях тела иностранцев. Сразу после допроса, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси», — пишет ведомство.

У другой группы задержанных «вооруженные люди в камуфлированной форме» порвали и выбросили документы, после чего «с применением физического насилия выдворили с территории Литовской Республики».

Согласно ежедневной сводке Управления государственной границы МВД Литвы, всего с начала года границу страны нелегально пересекли 2 096 человек.