Следственный комитет арестовал счета ПЭН‑центра и благотворительной платформы «Имена»

Счета беларуского ПЭН-центра и благотворительной платформы «Имена» арестованы. Об этом организации сообщают в соцсетях.

«Еще 14 июля Следственным комитетом по непонятным для нас причинам был наложен арест на счета "Имен" (постановление об аресте было выдано 13 июля)», — написала основательница проекта Екатерина Синюк.

Постановление об аресте счета ПЭН-центра также было выдано 13 июля, утверждает организация.

14 июля в доме основательницы благотворительного проекта «Имена» прошел обыск, из офиса организации изъяли все документы.