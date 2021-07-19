Главе отдела рекламы «Нашай Нівы» через 10 суток после задержания не предъявили обвинение; его задержали по другой статье на 3 дня

Начальнику отдела рекламы и маркетинга «Нашай Нівы» Андрею Скурко не предъявили обвинение через десять суток после задержания. Его задержали по другой уголовной статье на три дня. Об этом стало известно «Нашай Ніве» 18 июля.

Утром 8 июля в офис редакции «Нашай Нiвы» пришли силовики. Кроме Скурко, задержали главного редактора издания Егора Мартиновича, шеф-редактора Андрея Дынько и главного бухгалтера Ольгу Ракович.

Обыски и допросы в редакции и у сотрудников «Нашай Нiвы» проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК).

16 июля из изолятора выпустили Ракович. 18 июля, через десять суток после задержания, Мартиновичу не предъявили обвинение, а задержали по другой уголовной статье на три дня.

Андрея Дынько из изолятора не отпустили. Причины его родственникам неизвестны, пишет «Наша Ніва».