Главреда «Нашай Нівы» подозревают в причинении имущественного ущерба

Главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича подозревают в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (часть 2 статьи 216 УК), пишет «Наша Ніва». Об этом родственникам журналиста сказал следователь.

По этой же статье в изоляторе на Окрестина содержится и руководитель отдела рекламы Андрей Скурко.

18 июля стало известно, что Мартиновичу и Скурко задержали во второй раз на три дня по неназванной статье УК.

Обыски и допросы в редакции и у сотрудников «Нашай Нiвы» проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК). За 10 дней по статье о грубом нарушении порядка Мартиновичу не было предъявлено обвинение. Он находится в статусе подозреваемого.

Утром 8 июля в офис редакции «Нашай Нiвы» пришли силовики. Кроме Егора Мартиновича задержали шеф-редактора издания Андрея Дынько, руководителя отдела рекламы Андрея Скурко и главбуха издания Ольгу Ракович. 16 июля ее выпустили из изолятора на Окрестина.