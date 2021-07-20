19‑летнего минчанина приговорили к 4 годам колонии за участие в протестах в августе

В суде Октябрьского района Минска 19-летнего минчанина Игоря Гонтового приговорили к 4 годам колонии усиленного режима за участие в протестах 9-11 августа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Ольга Неборская признала Гонтового виновным в приготовлении к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК) и в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

До суда молодой человек был на свободе под поручительствам родственников, после оглашения приговора его взяли под стражу.

По версии гособвинителя Ульяны Рудницкой, в ночь с 9 на 10 августа Гонтовой участвовал в протесте на проспектах Победителей, Машерова и Независимости, двигался по проезжей части, выкрикивал лозунги и грубо нарушал порядок.

В приготовлении к массовым беспорядкам молодого человека обвинили за то, что, по версии обвинения, 11 августа он двигался по проезжей части на улице Притыцкого, выкрикивал лозунги и громко хлопал в ладоши. Обвиняемый сказал, что в это время подрабатывал курьером и был на заказах.

Гонтового задержали 13 августа на остановке у Романовской слободы. При себе у него были перчатки, складной нож и маска. Гособвинитель посчитала складной нож орудием преступления, «которое он не довел до конца из-за задержания». Обвиняемый сказал, что нож нужен для того, чтобы резать коробки на заказах.

При обыске дома у Гонтового нашли шлем, наколенники. Он утверждает, что увлекается страйкболом. Следствие расценило предметы как приготовление к участию в массовых беспорядках.

По грубому нарушению порядка обвиняемый полностью признал вину, по приготовлению к массовым беспорядкам не признал.

В последнем слове Гонтовой сказал, что признает свою вину по статье 342 УК в том, что вышел на 100-150 метров на проезжую часть проспекта Машерова, при этом не имел преступного умысла: «Я не собирался ничего крошить, громить, поджигать. Я не собирался оказывать вооруженное сопротивление».

Он сказал, что был на «Пушкинской» 10 и 11 августа, но просто наблюдал за происходящим: «Я не подходил, ничего не крушил, не громил, никого не бил, имущество ничье не ломал. Я не держал «Пушкинскую» до пяти утра, не ловил пять пуль. Для меня это был просто детский лепет, чтобы показаться круче в глазах друга Арсения, потому что до этого я знал его только несколько месяцев».

Он раскаялся по статье 342 УК и попросил суд не наказывать его строго. Гособвинитель Ульяна Рудницкая запросила для Гонтового 4 года лишения свободы. Именно такое наказание и назначила судья Ольга Неборская.