СК заморозил банковские счета БАЖ

Следственный комитет заморозил банковские счета Беларуской ассоциации журналистов, сообщает организация.

Как рассказали в ассоциации, по решению Центрального аппарата СК все операции по счету БАЖ заморожены с 14 июля, когда в офисе организации прошел обыск: «Заморожены не только платежи, но и возможность пополнения счета».

14 июля силовики выломали дверь в офисе БАЖ и опечатали помещение. На следующий день организация получила письмо о предупреждении от Минюста, а информацию об устраненных нарушениях БАЖ должен был отправить через сутки.