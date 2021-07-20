Силовики провели обыск в квартире, где прописан лидер движения «За Свободу», и увезли с собой его бывшую жену

Силовики провели обыск по адресу, где прописан лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

По словам политика, пятеро неизвестных увезли с собой его бывшую жену Стасю. Губаревич также опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на котором пятеро мужчин в гражданском выходят из подъезда вместе с женщиной и куда-то ее уводят.

Вечером женщину отпустили, сообщает «Наша Ніва». Ее оштрафовали на 70 базовых величин за флаг, найденный при обыске.

14 июля силовики провели обыск в офисе движения «За Свободу». На следующий день стало известно, что Минюст подал в Верховный суд иск о приостановлении деятельности движения.

Обновлено в 20:24. Добавлена информация о штрафе Стасе Губаревич.