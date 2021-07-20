В Гомеле ликвидируют юрлицо, которому принадлежит издание «Сильные новости»

Гомельский горисполком прислал владельцу издания «Сильные новости» постановление о ликвидации юридического лица, которому принадлежит сайт. Об этом написал сам Петр Кузнецов в своем телеграм-канале.

«Горисполком прислал постановлении о ликвидации нашего юридического лица, которому принадлежат мои интернет-проекты — учреждения "Центр регионального развития ГДФ". Организация действовала с 2013 года, там было два десятка только штатных рабочих мест, все налоги платились исправно (ни одна проверка до сих пор ничего не нашла), вся деятельность была исключительно уставной. Видимо, поэтому в постановлении исполкома конкретно не указано ни одного основания», — написал Кузнецов.

По словам Кузнецова, налоговая инспекция одновременно инициировала две проверки в отношении «Центра регионального развития ГДФ».

«Продолжается камеральная, а тут они затребовали еще и общую. Видимо, будут искать основания "задним числом"», — рассказал владелец издания.

9 июля силовики провели обыски в квартирах сотрудников «Сильных новостей», а также основателю издания Петру Кузнецову.