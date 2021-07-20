Волонтер «Вясны» рассказала, как ее вербовали сотрудники ДФР после задержания 14 июля

Волонтер правозащитного центра «Вясна» Евгения Бабаева в эфире телеканала «Дождь» рассказала, что сотрудники ДФР вербовали ее, и ради освобождения она подписала бумаги о сотрудничества.

Евгению Бабаеву задержали 14 июля в Минске, отвезли на беседу в ДФР, а после этого на 72 часа поместили в ИВС. По ее словам, сотрудники ДФР при обыске удивились, что она и ее муж являются гражданами России. Девушке предъявили статью о неуплате налогов. Пока она была на Окрестина, сотрудники ДФР вели с ней беседы без адвокатов.

«В пятницу, за день до выхода, ко мне приходили три сотрудника ДФР на беседу без адвоката. Они мне хотели предложить сделку о том, что я буду оперативным сотрудником под псевдонимом и буду доносить информацию. Дали мне подписать бумажки. Я в тот момент прекрасно понимала, что эти бумажки ничего не стоят, что главное для меня было выйти на свободу и потом разберемся», — рассказала Евгения.

Она рассказала, что сотрудник ДФР дал ей свой номер телефона, чтобы она была с ним постоянно на связи и могла доносить информацию. Она отметила, что не будет сотрудничать со спецслужбами, а бумаги подписала только чтобы выйти на свободу.