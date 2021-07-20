Арестованному за пост в фейсбуке Павлу Виноградову дали еще 30 суток

Активиста и ведущего программы на «Белсате» «Гэта ж Вінаград» Павла Виноградова арестовали на 30 суток по статье о несанкционированном мероприятии (часть 3 статьи 24.23 КоАП), сообщила его жена Светлана Виноградова.

«Плюс к этому в отношении того самого поста проводится проверка на наличие уголовного преступления», — написала Светлана.

7 июля мужчину арестовали на 15 суток за пост с критикой выхода на протесты 9 мая. В суде расценили этот пост как призыв к несанкционированному мероприятию (часть 2 статьи 24.23 КоАП).

По словам Светланы, во время осмотра дома изъяли табличку с названием улицы и номером дома: «Она была в бело-красно-белых тонах и там был герб "Погоня". В милиции сказали, что это похоже на одиночный пикет и отправили на экспертизу. Эксперт будет определять, есть ли состав преступления».

Силовики задержали Виноградова 5 июля, у него изъяли всю технику.