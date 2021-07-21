Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

Министерство юстиции подало иск в Верховный суд о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, сообщает ведомство.

В качестве причины Минюст указывает «повторное нарушение законодательства об общественных объединениях».

8 июля ведомство вынесло предупреждение БАЖ. В нем говорилось, что организация не предоставила все ранее затребованные ведомством документы и что у министерства появились вопросы к договорам для юридических адресов некоторых представительств организации. Как отмечал сам БАЖ, письмо с предупреждением и запросом прислать все документы до 16 июля они получили 15 числа. На конверте стоял штамп отправки 9 июля. Но трекинг на сайте «Белпочты» показывал, что письмо было принято только 13 числа.

14 июля в офисах БАЖ прошел обыск. На следующий день представители организации попытались попасть в офис, но дверь оказалась опечатана.

21 июня Министерство юстиции начало мониторинг деятельности Беларуской ассоциации журналистов. Среди бумаг, которые требовал предоставить Минюст, списки участников журналистского объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний, все входящие и исходящие письма за три с половиной года, а также финансовая документация.