20 июля силовики провели обыск в офисе «Центра экологических решений» в Минске, сообщил в закрытом посте в фейсбуке директор организации Евгений Лобанов. Он разрешил «Медиазоне» процитировать этот пост.

«Дорогие друзья! Как многие из вас уже читали, у нас в Центре экологических решений / Ecoidea.by сегодня был обыск. Слава Богу, все сотрудники и сотрудницы на свободе, каких-то эксцессов во время обыска не было. Офис временно закрыт, а также мы лишились (надеюсь, временно) большого количества компьютеров и телефонов», — написал Лобанов.

Силовики проводили обыск по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и «массовых беспорядках» (статья 293 УК), уточнил директор организации. Сам обыск санкционировала прокуратура Минска.